Agosto, el peor mes de la pandemia por covid en la Cuenca; en un día hubo 18 defunciones

-Más de 1, 200 casos se confirmaron en este mes de agosto para la Cuenca



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- La Encuestadora Metrika Sureste, dio a conocer que el mes de agosto, ha sido el peor de esta pandemia para la Cuenca del Papaloapan, ya que en este mes han incrementado los casos activos así como las defunciones, siendo el pasado 28 de este mes que se reportaron 18 decesos.



Esta encuestadora ha estado monitoreando la región y sobre todo el municipio de Tuxtepec, notando un incremento en sus casos desde el día 2 de agosto, cuando el número de casos activos superaban los 250 casos, cifra que con los días fue incrementando superando los 400 casos activos en los primeros días de este mes, siendo el pasado jueves 20 de agosto que se contaban con 428 casos activos.



Para el primero de agosto, la Cuenca reportaba 3, 499 casos de covid, y hasta el corte de este lunes 30, la cifra era de 4, 711 casos, es decir durante estos 30 días se confirmaron 1, 212 casos; en cuanto a las defunciones el primero de agosto de reportaban 360 y este lunes era ya 439, sumando 79 defunciones en este mes.



Y Tuxtepec, el municipio más grande de la Cuenca del Papaloapan, inició este mes con 2, 687 casos, y hasta este lunes eran 3, 611, 924 casos nuevos en este mes.



Aunado a que la ocupación hospitalaria en la región de la Cuenca del Papaloapan llegó al 94%, y lo que obligó a las autoridades de salud a pedirle a la ciudadanía que no relajara las medidas, además a que el cabildo municipal de Tuxtepec sesionó para determinar nuevas medidas y con esto controlar los casos de covid.

