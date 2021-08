“Urban Finder” la nueva app, que crearon jóvenes universitarios de la UNPA de Loma Bonita

-La app muestra en tiempo real la ubicación del servicio del transporte urbano

Dora Timoteo/ Ángel Ordaz

Loma Bonita, Oaxaca.- Estudiantes de la Universidad del Papaloapan (UNPA) crean app en servicio a la comunidad de Loma Bonita Oaxaca, que sirve para conocer en tiempo real la ubicación exacta del servicio del transporte urbano.

El estudiante Oswaldo Rodríguez Hernández dio a conocer que la idea, surgió debido a que desconocían cuando llegaría el servicio del transporte urbano, y a ellos les preocupaba debido a que la universidad está alejada del centro de la ciudad, por lo que pensaron en una aplicación que les diera a conocer a qué hora llegaría el servicio del trasporte, ya que en ocasiones salían ya tarde.

La aplicación se llama “Urban Finder” y el estudiante Carlos Enrique Portugal, explicó que en el mes de mayo empezaron a trabajar en ésta, debido a que en ese entonces llevaron una materia de programación, poniendo en práctica sus conocimientos, pero también tuvieron que recibir el apoyo de algunos maestros.

Además de Oswaldo Rodríguez Hernández, también en este proyecto está Rosa Damaris López Barrientos y Carlos Enrique Portugal Martínez.

La app “Urban Finder” puede descargarse de forma gratuita en la Play Store la cual también usas con un código QR.

