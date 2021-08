Sin acatar medidas, entre un 20 y 30% de los comerciantes de Tuxtepec

-En próximos días sesionará el cabildo nuevamente y determinará si siguen con éstas medidas o las endurecen

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente de Tuxtepec Noé Ramírez Chávez, dio a conocer que entre un 20 y 30 % de los comerciantes del municipio no cumplen con las medidas que se autorizaron para este sector, con la finalidad de reducir los contagios de covid.

Dijo que este viernes continuarán con los operativos para verificar que sigan cumpliendo con las medidas, las cuales son el uso del cubrebocas entre el personal, pero sobre todo no dejar pasar a los niños menores de edad, además de que ingrese un integrante por familia y que se cuenten con todo lo necesario como gel antibacterial, un tapete sanitizante, así como tomarle la temperatura, además de controlar el aforo.

Pidió a los ciudadanos evitar la aglomeración y posponer celebraciones, para evitar contagios, pero además pidió su comprensión por las medidas que están implementando principalmente entre los comerciantes.

Así mismo, aseguró que en próximos días van a sesionar y en coordinación con la jurisdicción sanitaria determinarán cuales serán las medidas a tomar, aproximadamente, y será basándose en el semáforo que permanezca en el estado, ya que de regresar al color rojo estarían implementando nuevas medidas.

Cabe hacer mención que estas medidas que aprobaron son debido a que en esta tercera ola de casos covid-19, en la Cuenca del Papaloapan han repuntado los casos y las defunciones, siendo el municipio de Tuxtepec en donde se han presentado más y por lo tanto las autoridades municipales decidieron implementar medidas en el sector comercial.

