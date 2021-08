S-22 abre escuelas a maestros de la Cuenca, pero sin alumnos; siguen clases a distancia

-Hasta el momento no hay reportes de clases presenciales por parte de la S-22 en la región

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca. – El Dirigente de la sección 22 en la región de la Cuenca del Papaloapan, Servando Amador Canvanzos, dijo que hasta el momento no tienen el reporte de que alguna escuela de la región, haya abierto sus puertas a los estudiantes.

Señaló que aunque sí hubo escuelas que abrieron sus puertas, lo hicieron para que los maestros, desde las aulas dieran sus clases virtuales, ya que están buscando mejorar las estrategias de enseñanza y con esto mejorar el ciclo anterior, que también fue virtual

Por el momento, el ciclo escolar es de manera virtual, sin embargo no hay una fecha para que regresen a las aulas, y mientras eso ocurre en las 1, 200 escuelas de la Cuenca están aplicando diversas estrategias de enseñanza, ya sea clases virtuales, a través de cuadernillos o bien con actividades que soliciten de manera semanal o quincenal.

Lo que se busca, reiteró, es que este año se mejore el ciclo escolar anterior, por lo tanto aseguró que los maestros de esta sección deben de diseñar estrategias dependiendo de las condiciones que tengan en sus escuelas y comunidades, o bien en acuerdos con los padres de familia.

En este ciclo escolar 2021-2022, aseguró que al momento no se ha presentado ningún conflicto escolar, y de manera general en la Cuenca, no hay ninguna incidencia

