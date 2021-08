Reportan estable salud de Salomón Jara tras ser operado de emergencia

-El legislador dio a conocer esta situación en su cuenta de twitter.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Familiares del Senador de la República por el estado de Oaxaca y aspirante a la candidatura de MORENA al gobierno del estado Salomón Jara Cruz, reportan que la salud del político oaxaqueño se encuentra estable, luego de haber sido intervenido quirúrgicamente de emergencia en la Ciudad de México.

La mañana de este lunes el Senador difundió un comunicado en su cuenta oficial de twitter, en el que dio a conocer que tuvo que ser operado de emergencia, en un principio empezó a circular la versión de que el legislador había sufrido un infarto, aunque hay quienes afirman que se trató de un problema vascular.

El comunicado decía lo siguiente: “Amigos y amigas, debido a una circunstancia de salud, tuve que ser intervenido quirúrgicamente de emergencia. Agradezco al creados y a todo el personal de salud del hospital ISSSTE Licenciado Adolfo López Mateos que me atiende. Pronto me reincorporaré a las actividades, los mantendré informados. Muchas gracias a todas y todos”.

