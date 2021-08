Por tercera ola, aumenta el número de ciudadanos en el comedor social Beth Lehem en Tuxtepec

-Al día sirven entre 60 a 70 comidas, para los que acuden al lugar.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En el marco de esta tercera ola de casos covd-19 en Tuxtepec, la afluencia en el comedor social Beth Lehem, aumentó considerablemente al grado de que familias completas acuden para ser apoyados con alimentos.

El Director General Silvestre López Duran, dio a conocer que al inicio de la pandemia eran pocas personas las que iban por temor al covid, sin embargo en esta tercera ola de manera diaria acuden alrededor de 60 a 70 personas, y que en ocasiones llegan personas cuando ya están cerrando y no pueden apoyar a todos.

Dijo que así como aumentó el número de personas que acuden a ser apoyadas, también aumentaron los apoyos por parte de la ciudadanía, para que a su vez sigan brindando de más alimentos a las personas.

Explicó que tras el robo ocurrido el pasado 3 de julio, pensaron que no iban a poder subsistir, sin embargo recibieron mucha ayuda por parte de los ciudadanos, por lo que esperan que los sigan apoyando.

El Pastor, dijo que el pasado 20 de agosto cumplieron 4 años y en este tiempo han ayudado con casi 80 mil comidas gratis.

Como comedor social, deben de cumplir ciertas medidas y son que quienes acuden a comer, deben de llevar su cubrebocas en caso de que no tengan, ahí les entregan uno, posteriormente los sanitizan y se les aplica el gel.

