Organizaciones advierten movilizaciones en el estado, denuncian “manoseo” en investigación de Catarino Torres Pereda

-Las movilizaciones las harán en las ocho regiones de la entidad y en la capital del estado.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Para la Asamblea de Pueblos en Defensa del Territorio, de la Educación Pública Gratuita y los Derechos Humanos, el estado de Oaxaca se encuentra en una crisis emergente de procuración e impartición de justicia, así como de violaciones a los derechos humanos, es por ello que dieron a conocer que realizarán una serie de acciones en los próximos días.

Entre sus demandas se encuentra el esclarecimiento de Catarino Torres Pereda, fundador y líder nacional del Comité de Defensa Ciudadana (CODECI), también piden solución al conflicto político, administrativo y social que existe en la comunidad de San José Ayuquila, ya que denuncian que el edil está robando los recursos del municipio en complicidad con el titular de la SEGEGO Francisco Javier García López.

El hermano el fundador de CODECI Juan Torres Pereda, comentó que ha tenido reuniones con el Fiscal General del Estado Arturo Peimbert Calvo y hasta el momento no hay resultados en las investigaciones, incluso señaló que la Fiscalía sigue tratando de “manosear” la carpeta de investigación con tal de dar a conocer un resultado que la organización no acepta.

Incluso mencionó que no reconocen que las personas que se encuentran detenidas sean los verdaderos autores materiales del asesinato del líder social ocurrido en octubre de 2010 cuando se encontraba en sus oficinas en la ciudad de Tuxtepec, asimismo indicó que tienen identificados a los agresores de Tomás Mendoza ocurrido en la comunidad de San Isidro del Estado, sin embargo las autoridades no lo han detenido.

