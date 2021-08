Hijas de Vera Carrizal piden destitución de vice fiscal de la Cuenca

-Piden al Fiscal General que no cometa los mismos errores y arbitrariedades de Ruben Vasconcelos

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Las hijas del ex Diputado Local Juan Vera Carrizal, pidieron al Fiscal General del Estado de Oaxaca (FGEO) Arturo Peimbert Calvo, la destitución del vicefiscal en la cuenca del papaloapan Xavier Terán Alvarez, así como al Subdirector de la Agencia Estatal de Investigaciones en la Mixteca, Jacob Israel Guzmán Hernández, a quienes señalaron de haberlas violentado durante el cateo que realizaron a su domicilio el pasado 22 de enero de 2020.

Ashley y Guadalupe Vera Hernandez, detallaron que durante el cateo que ordenó el entonces Fiscal Ruben Vasconcelos Méndez, ambos funcionarios las golpearon, las violentaron y se dirigían hacia ellas con palabras altisonantes, en ese sen ido hicieron la petición a Peimbert Calvo que no cometa los mismos errores que Vasconcelos Méndez.

Estas declaraciones las hicieron en el marco de una protesta que llevaron a cabo en el atrio del ex convento de Santo Domingo de Guzmán, en el que estuvieron respaldadas por el colectivo “Violencia por ser mujer”, ahí dijeron que los agentes que realizaron el cateo las amenazaron de muerte.

Durante la protesta una joven que se identificó como A.B. de 17 años y que es prima de las hermanas Vera, narró que ese día del cateo los agentes entraron por la fuerza, uno de ellos instruyó a otro elemento que la siguiera de cerca, además de que en ese momento había varios niños que lloraban por temor y a los agentes eso no les importó a pesar de que se lo pidieron en varias ocasiones.

Ashley Vera señaló la han amenazado con integrarles carpetas de investigación en caso de que continúen con sus protestas, aunque cuando ellos piden información sobre el caso se la niegan, incluso dijo que a las denuncias que han presentado por violencia y abusos les han dado el tradicional “carpetazo”.

