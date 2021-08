Hay mucha violencia informativa en mi contra, refiere Oswaldo García Jarquín para evadir cuestionamientos sobre problemas en la capital

-Sobre el problema de los baches dijo que es derivado de las intensas lluvias que han caído en Oaxaca.

Jorge Acevedo/Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El Presidente Municipal de la capital oaxaqueña Oswaldo García Jarquín, se escudó diciendo que existe mucha violencia informativa en su contra, para no responder a los reclamos que hace la ciudadanía sobre el mal estado de las calles de la ciudad de Oaxaca de Juárez y del problema de los comerciantes ambulantes, así como el mal desempeño de su administración.

El mandatario municipal, fue abordado por los medios de comunicación al término del evento de inicio del ciclo escolar 2021-2022, ahí se le cuestionó sobre la gran cantidad de baches que hay en calles, avenidas y bulevares de la capital, sobre el tema, García Jarquín respondió que “para nadie es extraño que derivado de las intensas lluvias que han caído en Oaxaca, las calles se vean un poco afectadas”.

En días pasados un influencer de origen extranjero, hizo señalamientos del mal estado de las calles de la ciudad capital y al siguiente día, el gobierno municipal inició un programa de bacheo, esto generó molestia en los usuarios de las redes sociales, ya que esta acción se hizo por los señalamientos de un extranjero y no por los reclamos de quienes viven y transitan en la capital.

Otro de los temas en la ciudad de Oaxaca, tiene que ver con el ambulantaje y los reclamos de los comerciantes establecidos, en ese sentido García Jarquín dijo que se ha atendido a los comerciantes, cuando ellos han manifestado lo contrario, incluso mencionó que la única queja del comercio formal es que se hayan cerrado algunas calles del centro histórico, cuando en realidad piden que se reubiquen a los ambulantes.

Finalmente, reconoció que durante su administración se ha incrementado el ambulantaje, el cual refirió ha sido producto de la pandemia del Covid y que además es una tendencia que se ha dado a nivel nacional, asimismo aclaró que no han cobrado los espacios, aunque en su momento varios comerciantes mostraron documentos oficiales en dónde realizaban pagos al ayuntamiento, para poder instalarse en la vía pública.

