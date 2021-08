Faculta Congreso al IEEPCO a que convoque a elección de gubernatura de Oaxaca

Comunicado

San Raymundo Jalpan Oax. 25 de agosto de 2021.- La LXIV Legislatura del Congreso Local facultó a la Autoridad Electoral en Oaxaca, para que convoque a elecciones ordinarias del año 2022 en las cuales se renovará el Poder Ejecutivo del Estado.

El acuerdo establece que “En términos de lo dispuesto por el artículo 59 fracción XXVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, se emite el decreto por el que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, convoque a elecciones ordinarias del año dos mil veintidós para elegir al Gobernador o Gobernadora de Oaxaca”.

Asimismo, que “Las elecciones deberán celebrarse el primer domingo del mes de junio de dos mil veintidós, la ciudadana o ciudadano que resulte electo (a) rendirá la Protesta de Ley y tomará posesión de su cargo el día primero de diciembre del mismo año de la elección, encargo que durará seis años contados a partir de esta última fecha en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 25 Apartado A Fracción I, II, y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca”.

También, “Deberán organizarse y desarrollarse en los términos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca en lo que no contravenga a las primeras normas antes señaladas, la Ley de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca y la normatividad electoral que de ellos emane”.

Asimismo, a procurar en este ejercicio electoral los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, interculturalidad, máxima publicidad y objetividad, mismas que deberán celebrarse mediante sufragio universal, efectivo, libre, secreto y directo.

El acuerdo emitido por los congresistas Arsenio Lorenzo Mejía García, Arcelia López Hernández, Rocío Machuca Rojas, Maritza Escarlet Vázquez Guerra y Saúl Cruz Jiménez, integrantes de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura, fue aprobado por el Pleno Parlamentario.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario