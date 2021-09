Detectan primer caso de variante Lambda de Covid en Oaxaca

-El Secretario de Salud de Oaxaca dijo que esta variante es menos contagiosa que la Delta, aunque señaló que no hay que bajar la guardia.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El titular de los Servicios de Salud de Oaxaca Juan Carlos Márquez Heine, confirmó que en la entidad ya se registró el primer caso de la variante Lamba de Covid, la cual señaló es menos contagiosa que la Delta, sin embargo hizo un llamado a la población a continuar aplicando las medidas de prevención sanitarias.

Detalló que al confirmarse este primer caso en el estado de Oaxaca, suman 18 entidades del país con esta variante del Covid, indicó que hasta el corte del domingo 29 de agosto ya son 189 casos confirmados en todo el país, además de que la variante Lambda es la número 14 que se detecta durante la pandemia en la entidad.

Otro dato que reveló el funcionario estatal, es que es posible que tanto la variante Delta como la variante Lambda sean las que más casos registren en la entidad, sobre todo porque en Perú la variante Delta fue la que más predominó en la nación sudamericana en una semana.

Esta información la dio a conocer luego de haber participado en el evento del inicio del ciclo escolar 2021-2022, el cual se dará de manera semi presencial en el 25 por ciento de las escuelas públicas y en el 85 por ciento de las instituciones privadas de la entidad.

