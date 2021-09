Desesperación de familiares desaparecidos por omisión de autoridades; suman más de 3 mil desapariciones en 4 años en Oaxaca

-Piden al Gobernador que destine recursos para las labores de búsqueda y al Fiscal que agilice las labores.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca- Familiares de personas desaparecidas están desesperadas porque señalan que las autoridades poco y nada hacen para dar con su paradero, es por ello que este lunes que se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el colectivo “Sabuesos guerreras” realizaron una marcha que partió de Santo Domingo al zócalo de la ciudad de Oaxaca.

El colectivo señaló que en los últimos 4 años, suman alrededor de 3 mil personas desaparecidas en todo el estado de Oaxaca, la mayoría de estos casos dijeron, se encuentran sin ser resueltos, ya que las autoridades les argumentan que no cuentan con los recursos suficientes para realizar las labores de búsqueda.

Un ejemplo de esta desesperación, es el testimonio de Maila Fabian Cruz, quien tiene a su hijo José Díaz Fabian en calidad de desaparecido desde agosto de 2020 y hasta la fecha no sabe nada de su paradero, con lágrimas en los ojos dijo que la última vez que tuvo contacto con él fue vía telefónica el 8 de agosto de 2020 y le comentó que estaba viendo lo de un trabajo.

La Coordinadora General del colectivo hizo un llamado al Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, para que se otorguen recursos para la búsqueda de las personas que están en calidad de desaparecidas, asimismo piden al Fiscal General del Estado Arturo Peimbert Calvo que gire instrucciones para que se agilicen las labores de búsqueda de estas más de 3 mil personas que están en esa condición.

El domingo el colectivo colocó listones de colores en uno de los árboles que está en una de las jardineras frente al ex convento de Santo Domingo de Guzmán, al cual llamaron “el árbol de la esperanza”, esto como una muestra de que los familiares siguen esperando la aparición de sus seres queridos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario