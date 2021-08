Abre Canaco Tuxtepec centro de acopio para la Cuenca de Oaxaca y Veracruz

-Entre los municipios a donde se va a dirigir el apoyo será para Valle Nacional y el vecino municipio de Tlacotalpan, en Veracruz; la ayuda se recibe en las instalaciones de la Canaco.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oax., 26 de agosto de 2021.- La Cámara Nacional de Comercio en Tuxtepec, abre sus puertas para ser un centro de acopio de víveres para los damnificados de las intensas lluvias en la región de la Cuenca del Papaloapan.

La cámara empresarial en Tuxtepec llamó a la población a que por tiempos de pandemia, también consideren entre sus donativos insumos de higiene para la protección contra el covid-19, como son cubrebocas, gel antibacterial, alcohol, entre otros productos importantes para ayudar a las familias a cuidar.

Valle Nacional es el primer municipio de la región de la Cuenca de Oaxaca, contemplado para la entrega de víveres, sin embargo, están a la espera de más reportes para conocer sobre otras localidades donde la población requiera ayuda.

Así como se ha considerado poder ayudar a los vecinos del municipio de Tlacotalpan, para los que también se recolectan insumos y alimentos por parte de los grupos de Canaco en el estado de Veracruz, donde además el huracán “Grace” dejó severos daños.

El presidente de la Canaco en Tuxtepec, Jorge Osorio, recordó la cámara ha ayudado en otros momentos a la población, como ocurrió en 2017 para los habitantes del Istmo tras el sismo, por lo que pidió a la comunidad la confianza para realizar sus donativos, pues esta acción se realiza con honestidad y transparencia.

El centro de acopio se ubica en la avenida Libertad, frente al parque Benito Juárez.

