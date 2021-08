Regreso presencial a clases sí, pero garantizando salud de alumnos, maestros y padres de familia: Dip. Victoria Cruz Villar

-Señaló que es necesario, establecer un mecanismo de acuerdo a las circunstancias de cada plantel y comunidad

Jorge Acevedo

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- Los alumnos necesitan tomar clases presenciales, aunque el regreso a las aulas debe ser un proceso cuidadoso para asegurar la salud de los alumnos, del personal docente y de los padres de familia, para ello es necesario establecer un mecanismo de acuerdo a las circunstancias de cada plantel y comunidad, así lo manifestó la Diputada Local por el PVEM Victoria Cruz Villar.

Señaló que no cree que para el 30 de agosto todas las escuelas de la entidad puedan cumplir con todo lo necesario para garantizar el regreso a clases presenciales, incluso mencionó que tanto profesores como padres de familia tendrán que hacer un esfuerzo mayor, trabajar de manera coordinada, para poder atender a los alumnos que regresen a las aulas y a aquellos que no puedan.

Detalló que el maestro deberá atender a los alumnos cuyos padres decidan que asistan a las aulas, también deberá a atender a aquellos que decidan seguir con las clases a distancia, por todo esto al profesor se le podría dificultar estar al pendiente de que los alumnos cumplan con las medidas sanitarias.

Es importante recordar que el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador ha dicho en varias ocasiones que el regreso presencial a clases es necesario y que se deben correr riesgos, sin embargo en el caso de Oaxaca la Sección 22, el Gobernador del Estado y la Dirección del IEEPO han mencionado que esto se dará por consenso entre las partes involucradas.

Asimismo cabe mencionar que la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), decidió no iniciar el semestre de manera presencial este lunes 23 de agosto, debido al incremento en los contagios, con el objetivo de no exponer a los alumnos, ya que la máxima casa de estudios reporta la muerte de 18 trabajadores por Covid.

