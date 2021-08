Registran los SSO 2 mil 113 casos activos de COVID-19 en 184 municipios de Oaxaca

-El llamado de la institución para todas y todos es usar el cubrebocas de forma correcta, evitar los espacios cerrados y pocos ventilados, aplicar la sana distancia y el lavado de manos

-Se reportan 131 casos nuevos y 10 decesos, hay 63 mil 509 casos acumulados de COVID-19, y 4 mil 439 defunciones

Oaxaca de Juárez, Oax. 23 de agosto de 2021.- Al corte de este lunes, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) reportan 17 hospitales al 100% de su capacidad, hay 13 nuevos hospitalizados y 2 mil 113 personas que cursan con la enfermedad viral en fase activa en 184 municipios.

Por lo anterior, la institución exhorta a continuar con las medidas sanitarias para cortar la cadena de contagios por COVID-19 y evitar saturar más hospitales del sector Salud.

Asimismo, el llamado para todas y todos es usar el cubrebocas de forma correcta, evitar los espacios cerrados y pocos ventilados, aplicar la sana distancia de 1.5 metros de distancia, lavado de manos con agua y jabón o alcohol en gel al 70%, ya que la disciplina es de vital importancia para que la curva epidémica descienda.

Este día se han contabilizado 10 decesos, que suman 4 mil 439 defunciones, así como 63 mil 509 casos acumulados por el virus SARS-CoV-2, y 56 mil 957 personas que se han recuperado de la enfermedad.

Por Jurisdicción Sanitaria, Valles Centrales contabiliza 38 mil 914 casos confirmados y dos mil 037 defunciones, Istmo de Tehuantepec ocho mil 055 confirmados y 939 fallecimientos, Tuxtepec cuatro mil 487 confirmados y 401 decesos, Costa 4 mil 787 confirmados y 380 pérdidas de vidas humanas, Mixteca 5 mil 149 confirmados y 442 muertes, Sierra dos mil 117 confirmados y 240 víctimas mortales.

Cabe destacar que hay 131 casos nuevos de COVID-19 que afectan a 40 municipios, siendo el que más casos registran: Oaxaca de Juárez con 31, seguido de San Juan Bautista Tuxtepec con 11, Santa María Atzompa nueve, Santa Cruz Xoxocotlán ocho, Salina Cruz siete, Santa María Huatulco y Villa Sola de Vega, seis cada uno; Ocotlán de Morelos, San Jacinto Amilpas y Villa de Zaachila cuatro cada uno, el resto de tres a un solo caso.

De las 4 mil 439 defunciones registradas este día, 2 mil 842 han sido hombres y mil 597 mujeres. Los grupos de edad más afectados son los de 65 y más con dos mil 65; 50 a 59 años con 956; 60 a 64 con 630; de 25 a 44 años con 440; las comorbilidades asociadas son la hipertensión arterial, diabetes, obesidad e insuficiencia renal.

En relación a la ocupación hospitalaria, destaca la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales con 87%, seguido de Tuxtepec con el 74.6%, Mixteca con 69.7%, Istmo 57.6%, Costa 53.3% y Sierra 0%, lo que eleva a 72.6% la saturación global de la red médica.

La institución detalla que los Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) por la farmacéutica Pfizer-BioNTech, se han notificado en total 687 casos, de AstraZeneca 241, de SINOVAC 53, y Cansino Biologics 62 casos, los cuales presentaron principalmente dolor o sensibilidad local, astenia, mareos y adinamia.

En caso de presentar algún signo o síntoma, los SSO informan que hay ocho centros de valoración de primer contacto para la zona conurbada como, el Hospital General de Zona 1 del IMSS, el Hospital Regional Presidente Juárez del ISSSTE, Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso, Centro de Salud Urbano 1, Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, Hospital de la Niñez Oaxaqueña, Hospital de la Mujer y Niño Oaxaqueño, así como, el Hospital General de San Pablo Huixtepec, y ante cualquier emergencia puede marcar al 911.

