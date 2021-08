Por incrementos de contagios en la Cuenca, Diputado Ángel Domínguez implementa jornadas de sanitización

-Señaló que por las lluvias registradas en los últimos días, se han suspendido estas acciones, mismas que se retomarán en cuanto el clima mejore.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Debido al incremento de contagios de Covid en la región de la cuenca del papaloapan, el Diputado Local por el distrito 03 Ángel Domínguez Escobar está realizando una jornada de sanitización en los municipios de esta región de la entidad, con el objetivo de ayudar a mitigar los contagios.

Señaló que en algunos municipios en dónde se llevaría a cabo la sanitización, se tuvo que suspender la actividad, debido a las lluvias que se registraron en las últimas horas, sin embargo en cuanto las condiciones mejoren se retomarán estas acciones en los municipios de Jalapa de Díaz, Ojitlán y San Pedro Ixcatlán.

En los próximos días estarán visitando los municipios de Valle Nacional, Santa María Jacatepec, San José Chiltepec, Santiago Jocotepec, en el caso de los municipios de San José Cosolapa, Acatlán de Pérez Figueroa y San Miguel Soyaltepec se coordinará con el Diputado Local Gustavo Díaz Sánchez, para realizar estas acciones.

Asimismo agradeció el apoyo que han brindado los presidentes municipales en dónde se ha llevado la sanitización y al personal que está coordinando los trabajos, entre ellos Bernardo Soriano Quiroz, Iván Nava y Valentín Castillo Ubieta, entre otros.

Comentarios

