Continua embarcación “Claudia Ofelia”, suspendida por creciente del Río Papaloapan

-En el transcurso del día, la Capitanía de Puerto informara si es viable que la embarcación preste el servicio.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Durante la mañana de este martes la embarcación “Claudia Ofelia” que sirve de trasporte a habitantes de algunas colonias de Tuxtepec continúa suspendida, esto por instrucciones de la Capitanía de Puerto.

Fue este lunes que personal de la Dependencia, realizó un recorrido por algunos puntos de la región, para monitorear los niveles de los ríos, y en el caso del Papaloapan decidieron colocar la bandera roja debido a que el nivel del río estaba aumentando, aunado a que el afluente traía basura y troncos que podrían provocar un accidente y poner en riesgo al usuario.

Debido a esta bandera roja se suspendió el servicio de la embarcación “Claudia Ofelia”, mismo que sigue suspendido y que ocasiona que los habitantes de las colonias La Esperanza, la Nueva Esperanza, así como del Rosario, Lo Manguitos se queden sin este servicio, que es el único con el que cuentan ya que no existe el transporte urbano para esta zona.

Será en el trascurso de este martes que van a monitorear el Papaloapan nuevamente para ver si sigue con la bandera roja o regresa a la bandera amarilla, que era el color que tenía anteriormente y así permitir que la embarcación preste el servicio.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario