30 de octubre concluiría aplicación de vacuna contra covid en Oaxaca: Nancy Ortiz

-Señaló que hasta el momento alrededor de 2 millones de personas han sido inmunizadas.

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Para el 30 de octubre se tiene contemplado aplicar la vacuna contra el Covid a toda la población oaxaqueña mayor de 18 años, así lo dio a conocer la Delegada de los Programas Sociales en el Estado de Oaxaca Nancy Ortiz Cabrera, señaló que hasta el momento no hay indicaciones de vacunar a los menores de edad.

Agregó que hasta el momento se han vacunado a casi 2 millones de habitantes en todo el territorio estatal, la delegada pidió a la población a no hacer filas ni a generar aglomeraciones durante las jornadas de vacunación, ya que siempre hay dosis suficientes para atender a la población, por lo que no es necesario ir a apartar lugar desde un día antes.

Algo que se ha visto durante todas las campañas de vacunación es que varias personas cobran a las personas para “apartarles” el espacio y así puedan realizar sus actividades y llegar a la sede que les corresponde cuando les falta poco para pasar a recibir su dosis.

En ese sentido Ortiz Cabrera hizo un llamado a la población para que no caigan en esta práctica, ya que para que esto se de, se necesita de quien ofrece “el servicio” y de quien lo acepta, además reiteró que este tipo de acciones no son necesarias, ya que en cada jornada de vacunación, hay dosis suficientes.

