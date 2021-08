Vecinos, COAO y FAHHO en contra de privatización de plazuela el Calvario de la capital

-Denunciaron que en ese lugar pretenden construir un hotel y derribar 40 árboles



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Vecinos de la plazuela del Calvario, el Colectivo de Organizaciones Ambientalistas de Oaxaca (COAO) y la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca (FAHHO), se pronunciaron en contra de la privatización de ese espacio que se ubica en la calle Martiniano Aranda, cerca de la plaza de la danza en el centro histórico de la capital oaxaqueña.



Denunciaron que en ese lugar se pretende construir un hotel, lo cual representará que se derriben alrededor de 40 árboles que hay en esa zona, asimismo el Presidente del COAO Gerardo Aldeco Pinelo, mencionó que en el mes de marzo se hizo una labor de mejora de la plazuela por parte del ayuntamiento capitalino y que ahora se pretenda destruir.



Además dijeron que pedirán al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que realice una investigación de esa área, ya que desde hace 150 años es considerada como un espacio público, esta petición la harán los vecinos en coordinación con el COAO y la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca.



Finalmente dijeron que no van a permitir que ese espacio sea destruido, por lo que no descartan movilizaciones en caso de que se pretenda destruir ese lugar, también hicieron un llamado al edil Oswaldo García Jarquín para que les dé una explicación sobre este asunto.

