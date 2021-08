Presentan otro sindicato de salud más en Oaxaca, es el SIFEDS

-Dijeron contar con su registro oficial a nivel nacional, sin embargo en Oaxaca no los quieren reconocer



José Cruz



Oaxaca, Oaxaca.- Este lunes se llevó a cabo la presentación del Sindicato Federal Democrático de Salud (SIFEDS) , para ello presentaron a la dirigencia de la sección 30 del estado de Oaxaca, donde dijeron que esta nueva gremial defenderá los derechos de sus agremiados ante los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).



En conferencia de prensa, el Secretario General del SIFEDS Rogelio Rodríguez Ramírez comentó que este sindicato ya cuenta con su registro oficial a nivel nacional, sin embargo en el estado de Oaxaca no son reconocidos, motivo por el cual piden que se les reconozca como agrupación sindical.



Asimismo dijo que actualmente la membresía del Sindicato Federal Democrático de Salud es de 80 trabajadores, de los cuales 30 ya fueron notificados de haber sido despedidos de los Servicios de Salud de Oaxaca, también dijo que presentarán una demanda anta la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), para evitar más despidos de sus agremiados.



Y es que es importante recordar que el titular de los SSO Juan Carlos Márquez Heine informó que de manera paulatina alrededor de mil 500 trabajadores ya no renovarán contrato, situación que ha provocado molestia en los sindicatos que se están viendo afectados por esta medida, principalmente el SITyPS y el SIFEDS.



Finalmente pidieron la intervención del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal para evitar este despido masivo, así como reconocer al sindicato y se reincorporen a los trabajadores que han sido dados de baja.

