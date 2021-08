Por río revuelto y Covid-19, Capitanía de Puerto, suspende temporalmente servicio de embarcación en Paso Real, Tuxtepec

-La autoridad colocó bandera roja ante las malas condiciones del río tras las lluvias, pero también consideró que usar los mismos chalecos salvavidas en pasajeros es de riesgo ante el covid.



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- Tras un recorrido que realizó el personal de la Capitanía de Puerto en el municipio de Tuxtepec, colocaron una bandera roja en el Río Papaloapan, suspendiendo el servicio de la embarcación que presta el servicio a la altura del Malecón Paso Real.



El Capitán de Puerto de Tuxtepec Martín Velasco, informó que este lunes al acudir al río Papaloapan, decidieron colocar una bandera roja ya que en el tiempo que estuvieron ahí, notaron que este afluente traía basura y ramas, lo que puede provocar un accidente en esta embarcación y a su vez es un peligro para los usuarios.



Agregó que además este martes van a monitorearlo nuevamente para ver si sigue con la bandera roja o regresa a la bandera amarilla, que era el color que tenía anteriormente.



Otro de los motivos por los cuales se suspendió el servicio, fue debido a que por la pandemia no es apropiado que se usen los chalecos salvavidas, ya que estarían usándolos y no es conveniente por los casos de covid que se están contabilizando actualmente.



Así mismo, durante todo el fin de semana estuvieron monitoreando los ríos de Valle Nacional, Jacatepec, así como el río Tonto a la altura de Zacate Colorado, el último está en niveles arriba de lo normal, por lo que van a estar monitoreándolo de manera constate, para evitar que haya algún accidente en estos afluentes.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario