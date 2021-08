Movimiento Lubizha continúa exigiendo justicia por muerte de Arturo Eutiquio Pimentel Salas

-Señalaron que el crimen se cometió hace 8 años y la Fiscalía no ha podido resolver este caso y el de otros líderes sociales



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Una vez más el movimiento Lubizha se manifestó en la ciudad capital para pedir que se haga justicia por el asesinato de Arturo Eutiquio Pimentel Salas, quien perdió la vida en un hecho violento en el año 2013 cuando salía de su domicilio ubicado en el municipio conurbado de San Agustín de la Juntas.



En conferencia de prensa el dirigente del movimiento César Eduardo López Pacheco, dijo que la manifestación fue para rendir un homenaje póstumo de quien fuera el dirigente en el distrito de Huajuapan de León del Frente Nacional Indígena y Campesino (FNIC), además de haber sido fundador de otras organizaciones sociales más, principalmente en la región mixteca.



Otra de las exigencias es que las autoridades “desempolven” los expedientes por las muertes de líderes sociales como Heriberto Pazos Ortiz, Catarino Torres Pereda, Rafael Vicente y Tomás Martínez Pinacho, pues sus familias merecen saber la verdad sobre estos crímenes, además de que es una obligación de la Fiscalía resolver estos casos.



Es importante mencionar que fue el 22 de agosto de 2013 cuando Arturo Pimentel fue asesinado de dos balazos, uno de ellos en la cabeza, el cual provocó una hemorragia interna severa, el otro impacto lo recibió en la parte posterior del tórax, esto de acuerdo a información que en su momento dio a conocer la entonces Procuraduría General del Estado de Oaxaca (PGEO).

