Liberan circulación sobre las calles Morelos y Matamoros del centro de Oaxaca

-Se mantiene la presencia de la policía municipal en la zona, para no permitir la instalación de puestos ambulantes

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- La mañana de este lunes, la policía municipal de Oaxaca de Juárez retiró las vallas que se ubicaban sobre las calles de Morelos y Matamoros del centro histórico de la capital oaxaqueña, con lo que se ha restablecido la circulación en esa zona, ya que había mucha molestia de los automovilistas, pues tenían que dar muchas vueltas para llegar a sus destinos, esta acción podría ser considerada como un repliegue del operativo contra los ambulantes.

Hasta el momento no se ha registrado la instalación de puestos ambulantes sobre las calles en dónde fueron retiradas las vallas, debido a que se mantiene la presencia de elementos de la policía municipal, la decisión fue bien vista por la ciudadanía y principalmente por los automovilistas, ya que así lo han manifestado en las redes sociales.

Sin embargo los cierres a la circulación se mantienen en la avenida Independencia, las calles de Murguía, Alcalá y Abasolo, es importante recordar que el pasado 15 de julio el gobierno municipal que preside Oswaldo García Jarquín implementó un operativo para retirar a los ambulantes del zócalo capitalino, del andador turístico y de la Alameda de León, lo cual provocó molestia entre el gremio, quienes a manera de protesta se instalaron en las calles aledañas.

