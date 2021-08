Lanza vídeoclip con tema de su autoría “Vanessa” el músico Vallense Francisco Santiago

-“Vanesa” melodía que fue inspirada en una chica de su municipio y que ya es toda una sensación en la red social.

Aby Quintana

Tuxtepec, Oaxaca.- Hace unos días el músico Vallense Francisco Santiago López, lanzó su nuevo videoclip con uno de los temas de su autoría “Vanesa” a través de la red social y que está causando sensación entre los fans del género tropical.

A través de su página oficial, hizo la invitación a todos sus seguidores a compartir y disfrutar este nuevo tema musical, que hasta el momento ha tenido buenos comentarios.

Santiago López quien es vocalista del grupo musical “Chico FranK y su Crisis” detalló que cuenta con más melodías escritas por él, pero después de su éxito con la cumbia del “Mototaxi” eligió “Vanesa” la cual fue inspirada en una chica de su municipio natal Valle Nacional.

Externó que muy pronto estará compartiendo un tema más de su autoría, acompañado de otro videoclip esperando que también sea del agrado del público.

