Incremento de casos covid, crea desabasto de oxígeno en Tuxtepec

-Esta situación ha generado fuertes demandas entre la ciudadanía, que han tenido que esperar hasta 8 horas para conseguir el oxigeno.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- Insuficiente ha sido el abastecimiento de oxígeno en la ciudad de Tuxtepec, ante la creciente demanda de los ciudadanos por adquirir este producto que ha sido elemental para combatir el covid-19.

Provenientes de diferentes lugares, decenas de personas hicieron fila hasta por más de 8 horas para esperar el oxígeno, que para el día de hoy los compradores están pagando mil 115 pesos en el llenado de cada tanque, sin embargo, esto era lo que menos le preocupaba a los demandantes, sino que la principal preocupación era conseguir el oxígeno a como de lugar.

Originario de Tres Valles Veracruz Don Alejandro Castillo, comentó que en esa ciudad la situación epidemiológica está complicada, lo que ha generado fuerte demanda de tanques de oxígeno y que la única opción, es en Tuxtepec sin embargo, se le ha complicado por el desabasto de existe ante los crecientes casos registrados en toda la región del Papaloapan.

