“Grace” deja anegaciones en casas y pérdidas materiales en 8 colonias de Tuxtepec

-Protección Civil informó que además de encharcamientos en calles y avenidas el centro de la ciudad, en al menos 15 viviendas se reportaron inundaciones.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Derivado de las lluvias ocasionadas por el huracán “Grace” se han registrado anegaciones en casa habitación en ocho colonias del municipio, según el informe de Protección civil tras los recorridos de inspección.

La autoridad indicó que se registraron afectaciones en las colonias Oaxaca, Santa Fe, El Progreso, Martha Luz, La Lorena, María Eugenia, Jardines del Arroyo y la 5 de Mayo, donde al menos 15 viviendas sufrieron inundaciones con pérdidas en bienes inmuebles, como colchones, sillas, libreros, salas y closets.

El jefe de la unidad municipal de Protección Civil de Tuxtepec, Giovanni Aquino Colon, indicó que también se registró la caída de dos árboles, uno de ellos sobre el muro boulevard Francisco Fernández Arteaga y el otro en la colonia Hidalgo dentro del casco urbano de la ciudad, además de innumerables encharcamientos y anegaciones en arterias principales.

Aquino Colón dijo que estos encharcamientos son ocasionados a la falta de cultura de cuidado al medio ambiente por los ciudadanos, ya que las grandes cantidades de basura que se encuentran en las calles tapan las alcantarillas y rejillas de desagüe, tal como el caso del mercado Ricardo Flores Magón en la avenida 20 de Noviembre esquina Eliseo Jiménez, el cual sufrió una gran acumulación de agua pese a que recientemente se inauguró la obra de drenaje para evitar esta situación.

El jefe de protección civil recalcó la importancia de depositar la basura en su lugar ya que en su mayoría las anegaciones son derivados a los altos niveles de basura que obstaculizan el paso del agua por el sistema de alcantarillado.

Capitanía de Puerto ya emitió banderas rojas que prohíben la navegación por el río Papaloapan y sus alrededores debido a que la corriente ha crecido bastante además de traer muchos residuos que pudieran golpear una de las embarcaciones y ocasionar un accidente.

