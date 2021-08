Fallece Director General de “La Casa de Lipe” en Tuxtepec

-En días pasados su familia solicitaba el apoyo económico, pero este domingo perdió la vida.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este domingo por la noche falleció Felipe Alejandro Tenorio Matías, quien fuera Director general del Centro cultural “la Casa de Lipe” Matías, y sobrino de Felipe Matías Velasco, poeta y cronista de Tuxtepec.

En días pasados a través de las redes sociales, su familia solicitaba apoyo económico debido a que se encontraba hospitalizado en el hospital General de Pachuca Hidalgo, sin embargo este domingo por la noche falleció.

La casa de Lipe, se creó en el año 2013 a casi un año que el poeta había fallecido y fue con la finalidad de que hubiera un espacio cultural con diversos talleres para toda la familia, también se enfocaron en la atención de personas con dificultades para el aprendizaje, emociones y problemas de conducta, siendo el Director Felipe Alejandro Tenorio Matías.

En los últimos años, la Casa de Lipe era la encargada de hacerle homenajes al ex cronista Felipe Matías, sin embargo debido a la pandemia, poco a poco dejo de realizar actividades.

Por el momento se desconoce si habrá algún homenaje para quien fuera Director General de la Casa de Lipe.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario