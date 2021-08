Denuncian negligencia médica por clínicas particulares en Jalapa de Díaz

-Aseguran que los doctores solo recetan medicamentos sin ser efectivos contra el covid-19

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- A través de este medio de Comunicación Don Javier Gallego originario de Jalapa de Díaz, denunció una serie de negligencias que hoy en día están utilizando algunos médicos, que es la recetar medicamentos que no concuerdan con la enfermedad como es el caso del covid-19.

Explicó que esta práctica ya se ha vuelto muy común entre los galenos y señaló que esta situación ha agravado la salud de los enfermos por lo que aseguró que este tipo de negligencias, no deben ocurrir más ya que están provocando la muerte de los pacientes.

Otra situación que se ha generado en este municipio mazateco, es que las clínicas particulares ya no desean atender a los contagiados a menos que estén muy graves para posteriormente dejarlos intubados y esperar su muerte.

Aclaró que la negligencia se ha vuelto una práctica en todos lados y es que asegura que la intención es que los pacientes mueran, por lo que indicó que los familiares deben estar alertas de las atenciones de los doctores hacia los pacientes.

