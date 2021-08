Continúan manifestaciones contra obra de símbolos patrios, vecinos y ciclistas protestaron

-Señalaron que vigilarán que la obra se concluya y se cumpla con lo que ha dicho SINFRA.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Este domingo habitantes de las colonias Reforma Agraria, Alemán y de Candiani, se manifestaron en contra de la obra de ampliación de la avenida símbolos patrios, para ello realizaron una marcha en la que también participaron colectivos de ciclistas que diariamente hacen ejercicio en ese lugar.

Los manifestantes dijeron que el Gobierno del Estado nunca los consultó ni les explicó en qué consiste el proyecto, incluso dijeron que la obra es innecesaria, sobre todo porque señalan que de nada servirá ampliar la avenida a 8 carriles, cuando el periférico está en malas condiciones y tiene menos carriles.

Una de las demandas de los habitantes y de colectivos ambientalistas, es el derribo de mil 500 árboles que se ubican sobre Símbolos Patrios, muchos de ellos dijeron los vecinos tienen más de 40 años de vida, dijeron que quieren que se siga conservando la avenida así como está, pues el arbolado la hace una zona sustentable y amigable con los peatones.

Otra de las preocupaciones que tienen es que la obra no se termine, sobre todo porque el actual Gobierno del Estado está a poco más de un año de finalizar, asimismo reconocieron que es poco probable que la obra se detenga, sin embargo los vecinos afirmaron que se van a organizar para vigilar que los trabajos se concluyan y no se afecte al medio ambiente.

Es importante mencionar que desde que se dio a conocer la obra de símbolos patrios, ha sido cuestionada por legisladores locales, colectivos ambientalistas, vecinos del lugar, todo esto provocó que la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA), haya acudido al lugar y hacer un recorrido con los inconformes.

Incluso el titular de la dependencia Javier Lazcano, reconoció que varios árboles van a ser derribados debido a los trabajos, además dijo que hay varios que ya están muertos, lo cual representar un riesgo para la población, también puntualizó que se plantarán mil 600 árboles de más de un metro y medio altura.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario