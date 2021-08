Bomberos de Tuxtepec sin nada que celebrar; casi 3 meses sin energía eléctrica

-A esta situación se suma el deterioro de su equipo de trabajo y que a más de 40 años de su creación, está igual o peor.

Tuxtepec Oaxaca: – Desde hace 41 años de su fundación la estación de Bomberos en Tuxtepec, hoy en día presenta una deficiencia notable en su infraestructura y es que pese a que siempre son requeridos ante cualquier emergencia o siniestro, poco o casi nada conocen de la situación que se vive en esta estación para poder subsistir durante todo este tiempo.

Este domingo 22 de agosto el calendario marcó el “Día del Bombero” una celebración que dista mucho de la realidad que hoy, viven sus 9 elementos y que a diario han estado batallando para conservar su equipo de trabajo y las pocas herramientas con las que cuentan para atender los incendios, no sólo en Tuxtepec sino en toda la Cuenca del Papaloapan, de Oaxaca y Veracruz.

El problema se torna aún más difícil para los que socorren y atienden las emergencias de la región, pues por 82 días han carecido de energía eléctrica, situación que los pone como cuando empezaron en 1980 es decir, sin nada.

Esto gracias a la irresponsabilidad de una ciudadana que provocó que el inmueble se quedara sin luz, debido a que estrelló su vehículo contra un poste dañando el transformador y aunque el caso fue turnado a la Fiscalía, este ha quedado estancado, ya que a casi 3 meses de este incidente, aún la estación de bomberos no cuenta con el vital servicio.

Otra de las situaciones que viven los bomberos de Tuxtepec, son las condiciones de su vestuario que a pesar del esfuerzo por conservarlo, cada día se ve más deteriorado y que ponen en riesgo a sus elementos en caso de hacer frente a un siniestro, donde arriesgan sus vidas con indumentarias que no les garantizan ninguna seguridad.

Estos trajes que llegan a costar alrededor de los 30 mil pesos y que ninguna instancia, empresa o fundación, han querido involucrarse por el alto costo y pocos ven que es una inversión no redituable para nadie que le preocupe invertir en ese sector.

