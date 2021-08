Asciende a 53 los fallecidos por covid en agosto en Tuxtepec por tercera ola

-Esta etapa de la pandemia ha sido como un tsunami de contagios, mientras que los decesos no paran, en la entidad se registraron 37 este fin de semana.



Ángel Camarena



Tuxtepec, Oaxaca.– Las defunciones por covid-19 en San Juan Bautista Tuxtepec continúan de forma acelerada al sumarse 53 decesos en lo que va de agosto, y cuyos casos fueron registrados por la jefatura de Panteones del ayuntamiento de Tuxtepec.



A esta cifra podrían sumarse otros casos de agencias municipales donde cuentan con cementerios, pues existen registros propios de las autoridades auxiliares.



Los fallecimientos en Tuxtepec, en la región de la Cuenca, pasaron de 38 a 53 casos en una semana, de acuerdo a datos proporcionados por la Jefa de Panteones, Gloria García Zeferino.



La jefa de Panteones, agregó que por el momento en los panteones el acceso al público en general sigue cerrado, pues el único servicio que se ofreces es para inhumaciones.



Precisó que en caso fallecimiento por covid, se da acceso a dos personas para identificar el lugar en el que será inhumado y en el caso de fallecimiento por otra circunstancia se permite el acceso de diez personas solamente, con cubrebocas y gel sanitizante.



Detalló que también respetan la celebración del novenario de un difunto, por lo que dan acceso a colocar la cruz en el lugar que fue sepultado, para esto solo se permite el acceso a tres personas.



Gloria Zeferino, agregó que el personal de confianza y sindicalizado siguen trabajando para el mantenimiento a los camposantos bajo protocolos estrictos con overoles para evitar contagios.



Finalmente, dijo que en caso de sufrir la defunción de un familiar por covid deberán llamar a los números 2871013593 y 2871232998 para que el personal de los panteones realice la inhumación ya que cuentan con la capacitación para realizar este protocolo de manera segura.



Al corte más reciente de los Servicios de Salud de Oaxaca se dio a conocer que en la entidad se registraron entre el 20 y 22 de agosto 37 defunciones, pero en el transcurso de una semana 117.



En la Jurisdicción Sanitaria número 3 existen actualmente 341 casos activos, además se han acumulado 398 defunciones y 4 mil 445 casos confirmados en el transcurso de la pandemia.

