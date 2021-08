18 trabajadores de la UABJO han fallecido por Covid informó el Rector

-Alrededor de 5 por ciento del personal no se aplicó la vacuna y se ha registrado 15 por ciento de deserción



Jorge Acevedo/Mario Romero



San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- Alrededor de 18 trabajadores de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) han fallecido por Covid desde que inició la pandemia, esto de acuerdo a información que ha proporcionado la Comisión Técnica de Medidas de Salud, así lo dio a conocer el rector de la máxima casa de estudios Eduardo Bautista Martínez.



Señaló que durante la jornada de vacunación al personal educativo, alrededor del 5 por ciento del personal decidió no aplicarse la vacuna contra el Covid, sin embargo ante las jornadas a población abierta es posible que algunos decidan aplicarse el inmunológico, sobre todo para que al momento en que se pueda regresar a clases presenciales, todo el personal esté vacunado.



Agregó que por la pandemia se ha registrado un 15 por ciento de deserción escolar en el alumnado, esto debido a dificultades provocadas por la situación financiera, la cual les impide continuar con sus estudios, en ese sentido mencionó que por medio de las direcciones de las escuelas y facultades se les hace el llamado para que no desistan.



Sobre la sucesión de la rectoría, Bautista Martínez comentó que será el Consejo Universitario el que determinará la fecha en que este proceso se lleve a cabo, mientras tanto dijo que todo hasta el momento se están respetando los acuerdos que se generaron cuando lo ratificaron en el cargo al frente de la máxima casa de estudios de Oaxaca.



Estas declaraciones las hizo al término de la sesión solemne que se llevó a cabo en la sede del Congreso del Estado, con motivo del 50 aniversario de haberse otorgado autonomía a la UABJO, durante su participación el rector rindió un breve informe de la situación que se vive en la Universidad.

