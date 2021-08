Oaxaca continuará del 23 de agosto al 5 de septiembre en semáforo epidemiológico naranja

-La colaboración de la población es urgente para contener la dispersión rápida del COVID-19

-La ocupación hospitalaria continúa arriba del 70%.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax, 22 de agosto de 2021.- En representación del Secretario de Salud en la entidad, Juan Carlos Márquez Heine, el jefe de la Unidad de Medicina Preventiva de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Vladimir Eliel Hernández Sosa, informó que la entidad continúa en alto riesgo de contagios a causa del virus SARS-CoV-2.

Por lo cual, enfatizó que, para frenar los niveles críticos alcanzados en esta tercera ola de la pandemia, es necesario que toda la población aplique las medidas sanitarias para evitar contagios, brotes comunitarios y la saturación de la red médica.

Por lo anterior y de acuerdo con la medición de los indicadores de riesgo establecidos por las autoridades sanitarias federales, Oaxaca permanecerá del 23 de agosto al 5 de septiembre en semáforo epidemiológico color naranja.

En su mensaje, el funcionario resaltó que, durante la semana del 15 al 21 de agosto, la entidad registró un acumulado de 63 mil 273 casos confirmados de COVID-19, observando un aumento de 3 mil 167 contagios esta semana con respecto a la anterior.

En relación al promedio de la ocupación de la red hospitalaria para la atención de pacientes con esta enfermedad respiratoria, señaló que, continúa arriba del 70%.

Externó preocupación que los nosocomios de las regiones de Valles Centrales, Cuenca del Papaloapan, Costa e Istmo de Tehuantepec, están operando al límite de su capacidad.

Asimismo, lamentó que esta semana se reportaron 117 desafortunados decesos a causa de esta patología.

Aseveró que la Estrategia de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, continúa avanzando en el territorio oaxaqueño; durante los últimos siete días se aplicaron en la entidad 94 mil 616 dosis de inmunológicos de las farmacéuticas Pfizer-BioNTech, Sinovac y AstraZeneca a población mayor de 18 años.

“La pandemia sigue activa. Hoy, probablemente alguien pierda a un ser querido, o éste sea hospitalizado de gravedad y requiera ventilación mecánica invasiva para respirar, o bien, esté a la espera de que se desocupe una cama, para poder recibir valoración médica”, puntualizó.

Por lo que advirtió, que este escenario tan complejo para las familias se puede evitar. Con disciplina y esfuerzo se logrará frenar al coronavirus.

Hernández Sosa lanzó un llamado a la población para fortalecer el uso del cubrebocas, el lavado frecuente de manos con agua y jabón, o limpiarlas con gel antibacterial a base de alcohol al 70%, mantener la sana distancia, evitar acudir a lugares concurridos y espacios cerrados, ya que son acciones importantes que pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte.

“No es tiempo de confiarse. Sigamos protegiéndonos y actuando de manera responsable”, concluyó.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario