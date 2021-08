Fiscalía de Oaxaca resguarda a tres menores, tras denuncia de maltrato infantil

-Los hechos cometidos en Santa Cruz Amilpas, y fueron publicados en un video de redes sociales.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax., 21 de agosto de 2021.- Derivado de la denuncia ciudadana hecha a través de un video publicado en redes sociales, en el que se observa la probablemente comisión del delito de violencia familiar, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) intervino para rescatar y resguardar a tres menores de edad, cuya identidad es reservada por Ley, hechos acontecidos en el municipio de Santa Cruz Amilpas, región de Valles Centrales.

En un video publicado en redes sociales se escucha el llanto de unos niños que supuestamente son víctimas de maltrato físico y abuso psicológico dentro de su casa, situación percibida y captada por los vecinos de la vivienda quienes registraron la situación y la hicieron pública. Lo cual propició una serie de llamadas de auxilio para proteger la integridad de las probables víctimas.

Ante este panorama, el 20 de agosto de 2021, aproximadamente a las 23:40 horas, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, con el respaldo de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género, acudieron a un domicilio ubicado en inmediaciones del municipio de Santa Cruz Amilpas, en la Zona Metropolitana, en donde rescataron y resguardaron a las víctimas.

Es importante señalar, que son dos niñas, una de seis y otra de siete años y un niño de 11 años de edad, todo ellos son hermanos, quienes fueron trasladados -en compañía de dos adultos- y presentados ante el ministerio público, quien determinará lo procedente en las próximas horas.

La Fiscalía General compromete aplicar todo el peso de la ley contra agresores infantiles y refrenda su convicción para proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario