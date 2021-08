TEEO avala resultado de elecciones en San Pedro Mixtepec y Santa Cruz Amilpas

-El resolutivo en la sesión que llevó a cabo el Tribunal de manera virtual este viernes.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Este viernes el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), sesionó para resolver diversos temas, uno de ellos fue confirmar los resultados de los cómputos correspondiente a los municipios de San Pedro Mixtepec y Santa Cruz Amilpas, así como las declaraciones de validez y el otorgamiento de las declaraciones de validez a los candidatos ganadores.

En el caso de San Pedro Mixtepec se declaró ganador a Javier Cruz Jiménez candidato de MORENA, quien obtuvo 9 mil 324 votos, cantidad que representa el 52.12% de los sufragios, mientras que en el caso de Santa Cruz Amilpas se declaró vencedor al candidato independiente Christian Baruch Castellanos Rodríguez, quien con mil 599 votos ganó la elección.

Las Magistradas y el Magistrado del TEEO, declararon infundados los motivos de disenso hechos valer por los partidos políticos Nueva Alianza, Redes Sociales Progresistas, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática; respecto a los resultados de la elección de concejales al Ayuntamiento de San Pedro Mixtepec.

Asimismo consideraron que los actos de violencia que presuntamente se registraron durante el desarrollo de la jornada electoral, y posterior a ella no obstaculizaron el derecho de los ciudadanos a votar, sobre las casillas que fueron señaladas como robadas, el Tribunal documentó que fueron tomadas en cuenta en el recuento durante la Sesión Especial de Computo Municipal de 10 de junio.

En lo que se refiere a la elección en Santa Cruz Amilpas, el Pleno del TEEO determinó como infundado el supuesto rebase al tope de gastos de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado, por parte del candidato independiente Christian Baruch Castellanos Rodríguez.

