Sufre mercado central de Tuxtepec, la peor crisis económica en sus 40 años de vida

-Reubicación por rehabilitación, pandemia, decesos y la llegada del tiempo de la guayaba hace más crítico la estabilidad económica en este mercado.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Sin duda la economía ha sido la más golpeada durante la pandemia del covid 19 y esto, no ha sido la excepción para los locatarios del mercado central de Tuxtepec que en sus 40 años de vida, sufre la peor crisis de su historia así lo dio a conocer Jorge Santinelli, presidente de este mercado que se encuentra en el corazón de la ciudad.

Dijo que esta tendencia negativa que los mantienen en números rojos, la vienen padeciendo desde que salieron a las calles hace 3 años para que se hiciera la remodelación del mercado y ahora, la pandemia los ha venido a rematar con el colapso de las ventas.

Aunado a esta situación dijo que algunos de estos locatarios ya fallecieron y otros han sido contagiados, por lo que han extremado precauciones con todas las medidas de seguridad, sin embargo, reconoció que la situación económica sigue igual debido a que las personas han dejado de salir a comprar.

Señaló que todavía ve complicado el resto del mes de agosto y septiembre para que la economía se estabilice, debido a que se atravesó el mes de la guayaba que se suma a esta crisis, lo que añadió que será todo un reto para los locatarios en poder salir adelante.

Sin embargo explicó Jorge Santinelli que por ofrecer productos de primera necesidad, hay esperanzas que a final del año la situación se estabilice para ellos, siempre y cuando no se llegue a semáforo rojo, lo cual los obligaría a cerrar los comercios.

FOTO: Archivo

