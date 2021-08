La pandemia continúa, existen 599 casos activos en 200 municipios de Oaxaca: SSO

-La mayor incidencia de contagios en etapa de transmisibilidad de COVID-19 se concentra en el grupo de edad de 28 a 37 años

-Se agregan 449 casos nuevos y 15 decesos a la estadística estatal

-Oaxaca de Juárez, Istmo y Tuxtepec enfrentan la mayor actividad viral

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax, 20 de agosto de 2021.- Debido al aumento en la movilidad de la población, Oaxaca vive una mayor intensidad de transmisión viral de COVID-19, con 449 casos nuevos y 15 defunciones más, para un total de 62 mil 718 contagios acumulados y 4 mil 392 muertes relacionadas con la enfermedad.

Ante lo cual, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) anunciaron que la entidad continuará del 23 de agosto al 5 de septiembre en el color naranja del semáforo epidemiológico de riesgo del nivel federal.

Este 20 de agosto, la institución también detalló que la mayor actividad viral de SARS-CoV-2 se focaliza en las Jurisdicciones Sanitarias de Valles Centrales, Istmo y Tuxtepec. A nivel estatal se tienen cuantificados dos mil 599 casos activos distribuidos en 200 municipios del territorio oaxaqueño.

De las personas que enfermaron en los últimos 14 días, la mayor incidencia se concentra en el grupo de edad de 28 a 37 años con 743 casos, continúa en segundo las personas de 18 a 27 años, con 643 casos, de 38 a 47 años con 507 casos, de 48 a 57 con 254 casos; menores de 18 años con 189 casos; de 58 a 67 años con 164 casos; de 68 a 77 años con 68 casos, de 78 a 88 años con 25 casos y finalmente seis casos en personas mayores de 88 años.

Oaxaca se encuentra en una etapa más álgida de la pandemia, por lo que nuevamente la dependencia reitera el llamado a la población a cuidarse, a evitar movilizaciones innecesarias, a utilizar correctamente el cubrebocas, respetar la sana distancia y lavarse las manos frecuentemente para desacelerar la transmisión de la patología infecciosa.

En el reporte de este viernes, se observó que Oaxaca de Juárez se mantiene como el municipio con mayor dispersión del virus tras reportar 107 nuevos pacientes, con ello suma un total de 16 mil 149 acumulados; seguido de San Juan Bautista Tuxtepec con 42, para un global de 3 mil 420 positivos durante la pandemia; Santa Lucia del Camino cuantificó 29, con lo cual llega a 2 mil 717 acumulados. En esta jornada de detectaron 85 Ayuntamientos con casos confirmados.

En el desglose por zona geográfica, Valles Centrales ocupa la posición número uno, con 38 mil 472 contagios, mil 38 activos y 2 mil 23 defunciones; Istmo con 7 mil 942 positivos, 580 activos y 936 decesos; Tuxtepec con 4 mil 408, 428 activos y 390 fallecimientos; Costa con 4 mil 722, 301 activos, 367 decesos; Mixteca con 5 mil 82 confirmados, 184 activos y 437 muertes; Sierra con 2 mil 92 casos, 68 activos y 239 muertes.

La dependencia informó que la repercusión del incremento acelerado de casos de COVID-19 colocan a la entidad con alta ocupación hospitalaria, al reportar este 20 agosto 16 centros médicos al 100% para atender a pacientes con complicaciones por el padecimiento viral.

Con un total de 493 camas ocupadas en toda la red hospitalaria, con lo cual el nivel de ocupación médica se encuentra al 71% de manera general, con mayor preocupación la zona de Valles Centrales y Tuxtepec, en donde los hospitales se encuentran trabajando al 84.2% y 78.7%, respectivamente, agregó.

A la fecha se notificaron 111 mil 811 personas con síntomas relacionados a la infección viral, ha sido negativos y 55 mil 727 se han recuperado.

La institución advirtió que los próximos días son determinantes para detener el crecimiento desmedido de casos y hospitalizaciones, de ahí que exhortó a no bajar la guardia, además de fomentar en las familias oaxaqueñas la aplicación en todo momento de las medidas sanitarias preventivas.

