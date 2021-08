Grace, ahora como tormenta tropical, se localiza a 20 kilómetros al norte de Texcoco, Estado de México

-El sistema mantiene su desplazamiento sobre el centro de la República Mexicana; se ubica a 40 km al nor-noreste de la Ciudad de México.

-En las próximas horas, Grace ocasionará genera lluvias puntuales torrenciales en Colima, Guerrero, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz.

Comunicado

Ciudad de México.- A las 10:00 horas, tiempo del centro de México, Grace continúa en tierra ahora como tormenta tropical; se localizó aproximadamente a 20 kilómetros (km) al norte de Texcoco, Estado de México, y a 40 km al nor-noreste de la Ciudad de México. Tiene vientos máximos sostenidos de 110 km/h, rachas de 140 km/h y se desplaza hacia el oeste-suroeste a 20 km/h.

El ciclón tropical genera lluvias puntuales torrenciales (de 150.1 a 250.0 milímetros [mm]) en Colima, Guerrero, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz; intensas (de 75.1 a 150.0 mm) en regiones del Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Querétaro, Tamaulipas y Tlaxcala; muy fuertes (de 50.1 a 75.0 mm) en zonas de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato y Morelos; fuertes (de 25.1 a 50.0 mm) en Chihuahua, Durango, Nayarit, Nuevo León, Tabasco y Sinaloa; intervalos de chubascos (de 5.1 a 25.0 mm) en Aguascalientes, Campeche, Quintana Roo, Sonora, Yucatán y Zacatecas, y lluvias aisladas (de 0.1 a 5.0 mm) en Coahuila.

Las lluvias podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, y desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que se exhorta a la población de los estados mencionados y a la navegación marítima a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y seguir las indicaciones de las autoridades estatales, municipales y de Protección Civil.

Así como extremar precauciones en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje elevado, asimismo, se pronostican vientos con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora (km/h) en Hidalgo y Puebla; de 60 a 80 km/h y oleaje de 1 a 3 metros (m) de altura durante la mañana en el litoral de Veracruz; de 60 a 70 km/h en Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas; de 50 a 60 km/h y oleaje de 1 a 2 m de altura en la mañana, en las costas de Campeche, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán, y de 50 a 60 km/h en la costa de Colima, Coahuila, Estado de México y Guerrero.

Se exhorta a la población a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas mediante las páginas de internet www.gob.mx/conagua y https://smn.conagua.gob.mx, en las cuentas de Twitter @conagua_mx y @conagua_clima, y de Facebook www.facebook.com/conaguamx, así como en la aplicación para dispositivos móviles ConaguaClima, donde se puede consultar el pronóstico por municipio, el pronóstico meteorológico especial para zonas donde se ubican hospitales que atienden COVID-19 se encuentra disponible en el enlace https://smn.conagua.gob.mx/es/pronostico-meteorologico-covid-19.

