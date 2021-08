Encuentran sin vida a Agente desaparecido de Santa Cruz Mitlatongo, confirmó la Fiscalía de Oaxaca

-La Fiscalía General inició las investigaciones correspondientes para resolver el caso.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó por medio de un comunicado que el viernes 20 de agosto se encontró el cuerpo sin vida del Agente de Policía José Antonio Guzmán, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 16 de agosto, el hallazgo se hizo luego de un operativo de búsqueda que se implementó en esa zona de la región mixteca.

La dependencia informó que en el operativo participaron elementos de la Unidad de Búsqueda de Personas no Localizadas, la Agencia Estatal de Investigaciones, Peritos y Agentes del Ministerio Público de la FGEO, en esta labor también participó la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

El comunicado menciona que: “gracias al apoyo de un binomio canino, fue posible encontrar el cuerpo de la persona del sexo masculino identificada como J.A.G.S., quien estaba reportado como no localizado desde el lunes 16 de agosto de 2021, ante el hallazgo del cuerpo, la Fiscalía General inició las investigaciones correspondientes para resolver el caso”.

Por su parte los peritos realizaron las acciones pertinentes para obtener evidencias que ayuden a determinar cómo sucedieron los hechos, así como dar con la identidad de los agresores, la Fiscalía señaló que las labores de búsqueda se lograron gracias a la intervención de la SEGEGO, para que ambas comunidades dieran las facilidades necesarias.

