Concesionarios de grúas de Oaxaca denuncian favoritismo de Oswaldo García Jarquín

-Este sábado se manifestaron frente al cuartel de la policía municipal, piden una audiencia con el edil y con el Director de la Policía Municipal.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Operadores y concesionarios del servicio de grúas, se manifestaron la mañana de este sábado frente al cuartel de la policía municipal de Oaxaca de Juárez, para denunciar favoritismo de parte del Presidente Municipal Oswaldo García Jarquín y del Director de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana, Marcos Fredy Hernández López.

Los manifestantes piden una audiencia con el edil capitalino para que les expliquen los motivos por los cuales les notificaron vía telefónica que “quedaban fuera” de prestar sus servicios a la policía vial municipal, aún cuando cuentan con todos los requisitos y cumplen con sus obligaciones fiscales, administrativas y legales.

Uno de los concesionarios dijo que existe favoritismo de García Jarquín y de Hernández López hacia la empresa “Gruas Gale”, asimismo indicó que el Director de la Policía Municipal se ha negado a recibirlos para que se les explique los motivos por los cuales han quedado fuera de la lista de prestadores de servicios al ayuntamiento capitalino.

Agregó que con esta medida alrededor de cien familias están resultando afectadas, ya que buena parte de los ingresos se tienen de los servicios de arrastre y salvamentos que realizan en accidentes o acciones que lleva a cabo la Policía Municipal, también dijeron que sus unidades constantemente son sanitizadas y el personal cumple con las medidas sanitarias.

