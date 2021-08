Trabajadoras de bares y cantinas de Tuxtepec, deberán presentar prueba negativa de Covid para laborar

-Durante la tercera ola, también disminuyó el número de mujeres que acuden a sus revisiones, de 100 que asistían a la semana, sólo acude de 50 a 40.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Médico Municipal Mauro Silva dio a conocer que estarán solicitando a las trabajadoras de los bares y cantinas que cuando acudan a sus revisiones medicas, lleven sus pruebas covid-19, y así permitirles seguir trabajando en caso de que sean negativas.

Explicó que en días anteriores, en el consultorio estuvieron realizando pruebas rápidas de covid-19, sin embargo van a solicitarle que lleven sus pruebas negativas de covid, ya que pueden ser positivas asintomáticas y lo que podría provocar contagios entre las trabajadoras y a su vez entre los clientes.

Aseguró que el riesgo de contagiarse es muy alto, ya que conviven con muchas personas, por lo que buscan que no haya casos entre las trabajadoras.

Así mismo el médico municipal, señaló que en el marco de esta tercera ola, también disminuyó el número de mujeres que acuden a sus revisiones, ya que de las 100 que iban a la semana, solo acude de 50 a 40 mujeres, y esto es también debido a que se redujo el horario de los bares y cantinas y el aforo permitido.

Pidió a las mujeres no exponerse y resguardarse, y si no se puede les pidió no relajar las medidas y usen el cubrebocas, el gel antibacterial al momento de trabajar.

