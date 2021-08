Tenga un poco de dignidad y renuncie a su cargo, pide Diputada Magaly López a Márquez Heine

-En un su intervención dijo que la miles de muertes por Covid en Oaxaca se deben a la mala gestión al frente de los Servicios de Salud.

Jorge Acevedo

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- “Tenga un poco de dignidad y renuncie a su cargo, en Oaxaca no lo queremos” así finalizó su participación la Diputada Local por MORENA Magaly López Domínguez durante la comparecencia del titular de los Servicios de Salud de Oaxaca Juan Carlos Márquez Heine.

La legisladora le dijo que el avance de la pandemia en Oaxaca no es causado por el virus, sino por la falta de acciones para mitigar los casos y proteger al personal de salud, pues le reclamó sobre qué ha hecho con los recursos destinados para tal fin, incluso le dijo al Secretario de Salud que “ningún asesino serial ha matado tanta gente como usted”, haciendo referencia a las miles de personas que han perdido la vida por el Covid en la entidad.

López Domínguez hizo cuestionamientos sobre el mal manejo de los recursos como en dónde está el dinero de los trabajadores, sobre todo por la manifestación que tenían integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales en Salud (SITyPS) afuera del recinto legislativo.

Refirió que entre los manifestantes había ex trabajadores del régimen estatal de protección social en salud del estado de Oaxaca, quienes no han recibido su liquidación o recontratados, sobre todo porque no se sabe qué pasó con los más de 5 millones de pesos destinados para su liquidación.

También cuestionó el qué se hizo con el recurso destinado para la liquidación de los trabajadores del extinto seguro popular, principalmente de las áreas de promoción en salud y prevención de enfermedades, asimismo indicó que tampoco se sabe del dinero con el que se debió haber cubierto el adeudo y la recontratación de los profesionales de la salud del programa de fortalecimiento a la atención médica en comunidades de alta y muy alta marginación.

Además le preguntó sobre los 10 mil millones de pesos destinados para pagos al ISSSTE y al SAT, el recurso para el pago del personal de limpieza, para la renta de inmuebles, para la adquisición de medicamentos, equipos y suministros.

