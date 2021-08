Suman 38 defunciones por covid en Tuxtepec, en las primeras semanas de agosto

-Aun faltan contabilizar las ocurridas en el transcurso de esta semana



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- La Jefa de Panteones, Gloria García Zeferino, dio a conocer que en las primeras dos semanas de agosto suman 38 defunciones en el municipio de Tuxtepec, y en las cuales se ha seguido el protocolo al momento de la inhumación.



Señaló que falta sumar las defunciones de esta semana, por lo que la cifra podría aumentar un poco más; además reiteró que todas las personas que fallecen por covid son sepultadas de manera inmediata en la zona covid, misma que está en la ampliación del Panteón Nuevo Despertar.



Agregó que siguen realizando trámites vía telefónica, y al momento de la inhumación en caso de que sea por covid solo se permite el ingreso a 2 familiares, aunado de que el personal que se encarga de los trabajos usa ropa especial y sanitiza el área, para evitar contagios.



La jefa del área hizo un llamado a la población a cuidarse y no relajar las medidas, ya que de hacerlo se presentarían más casos y a su vez más defunciones.



Al corte de este jueves los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) reportaban 423 casos activos de covid, en la Cuenca del Papaloapan y suman ya tan solo para Tuxtepec 3, 378 casos y ayer fueron 44 casos nuevos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario