Retoman el Escaparate Artesanal en Tuxtepec

-Esto es debido a que los artesanos han dejado de tener ingresos a causa del covid.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La pandemia por el covid-19 provocó que los eventos para promover los trabajos artesanales se suspendieran, sin embargo este viernes decidieron retomar el Escaparate Artesanal y con esto, que los artesanos tengan ingresos económicos.

Roberto Villamil, impulsor de Consume Local, dijo que decidieron retomar el Escaparate Artesanal, mismo que impulsaba cuando estaba en la Jefatura de Turismo, para darle un espacio a los artesanos y así puedan vender sus productos, ya que no cuentan con apoyos de las autoridades y por lo tanto su economía se ha visto afectada.

Estos Escaparates se realizarán cada viernes, y será en diversos hoteles y restaurantes del municipio, y no solo son para apoyar a los artesanos de Tuxtepec si no de toda la Cuenca del Papaloapan, quienes no han podido generar ingresos al suspenderse todos los eventos en donde ellos vendían sus productos.

En esta ocasión fueron 6 los artesanos que participaron y esperan que cada viernes, el número sea igual ya que tampoco quieren que sean muchos para evitar la aglomeración, así mismo destacó que cumplen con todas las medidas de sanidad.

