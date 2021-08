Registra Archivo Central del Registro Civil brote de Covid, cerrarán oficinas

-Se han reportado 4 contagios en los últimos días entre el personal.

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La tercera ola de la pandemia por Covid continúa incrementando el número de contagios, ahora alcanzó a Archivo Central del Registro Civil, motivo por el cual cerrará sus puertas para evitar más contagios y es que se reportan 4 contagios en el personal, por ello este viernes y sábado desinfectarán las oficinas, así lo manifestó la dependencia por medio de un comunicado.

El comunicado dice lo siguiente: “Con el objetivo de cuidar la salud del personal y los usuarios del Archivo Central del Registro Civil ubicado en la colonia Reforma, calle Violetas 914 en esta capital, este viernes 20 y lunes 23 de agosto cerrará sus instalaciones debido a la desinfección de sus oficinas y con ello evitar los contagios de COVID-19”.

El jefe del Archivo Central Jaime Guzmán López, informó que en la última semana cuatro servidores públicos dieron positivo a Covid luego de haberse realizado la prueba, motivo por el cual señaló la importancia de interrumpir las actividades y evitar la propagación del virus, ponderando el cuidado de la salud.

Aclaró que en todas las áreas del Archivo Central del Registro Civil se respetan las medidas de prevención como respetar la sana distancia, el uso obligatorio de cubrebocas, uso y aplicación de gel antibacterial y el constante lavado de manos, sin embargo mencionó que debido a la demanda de servicios ha puesto al personal vulnerable al contagio.

El comunicado finaliza diciendo: “Asimismo, refirió que este viernes en las oficinas de la Dirección General, ubicadas en García Vigil 602, el servicio a los usuarios iniciará a partir de las 10 de la mañana, ya que desde las 8:00 horas iniciará el saneamiento de dichas oficinas, Guzmán López agradeció la comprensión de los usuarios y dijo que el servicio se ofrecerá de manera normal en el horario de 9:00 a 15:00 horas a partir del día martes 24 de agosto”.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario