Por falta de quórum suspenden comparecencia de titular de SINFRA

-Diputadas del PAN y del PVEM reclaman la decisión

Jorge Acevedo/Mario Romero

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- La comparecencia del titular de la Secretaría de las Infraestructuras y Desarrollo Sustentable de Oaxaca (SINFRA) Javier Lazcano fue suspendida por falta de quórum, debido a que solo 20 de 42 diputados y diputadas se encontraban presentes, a pesar de que varios de ellos se encontraba en sus oficinas y que el Secretario ya estaba en el interior del recinto.

Previo a la suspensión se dio una discusión entre el Presidente de la Mesa Directiva Arsenio Mejia y las diputadas María de Jesús Mendoza y Aurora López Acevedo del PAN y del PVEM respectivamente, quienes pedían que no se suspendiera la sesión, que se llamara a los diputados y diputadas para que bajaran e iniciar la comparecencia, sin embargo luego de unos minutos Arsenio Mejia decretó la suspensión.

La comparecencia del titular de SINFRA era importante, ya que se tenia que dar a conocer las obras que se están realizando con el recurso de 3 mil 500 millones de pesos que aprobó el congreso del estado, una de ellas dijo López Acevedo, es la ampliación de la avenida Símbolos Patrios de la ciudad de Oaxaca, en dónde se van a derribar alrededor de mil 500 árboles.

Uno de los reclamos que le hicieron las legisladoras al Presidente de la Mesa Directiva, fue que ahora sí estaban tomando en cuenta a los diputados, mientras que para la cancelación de las comparecencias que estaban programadas para el pasado martes 17 de agosto no se les consultó.

Para los legisladores opositores a MORENA, dijeron que esto es sospechoso, ya que la mayoría de legisladores y legisladores son del partido fundado por el Presidente López Obrador, con los cuales se pudo haber tenido el quórum para llevar a cabo la comparecencia, incluso uno de los diputados que no bajó a la comparecencia fue el Presidente de la Junta de Coordinación Política Fredie Delfín Avendaño.

Las comparecencias del titular de SINFRA, de Finanzas y de SEDAPA estaban programadas para el martes 17 de agosto, sin embargo fueron suspendidas y cambiadas para este viernes 20, aunado a esto la comparecencia del titular de la Secretaría de Finanzas se reprogramará, debido a que tenía una reunión en la Ciudad de México.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario