Por aumento de casos de covid, Jurisdicción Sanitaria, da seguimiento a 15 comunidades de la Cuenca

-Estas comunidades son de municipios como Acatlán de Pérez Figueroa, Estación Refugio, San Lucas Ojitlán, San Felipe Jalapa de Díaz, Santa María Jacatepec, Bautista Tuxtepec y Santiago Choapam.

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- En lo que va de esta tercera ola de casos de COVID-19, la Jurisdicción Sanitaria de la Cuenca del Papaloapan ha dado seguimiento al protocolo de cerco epidemiológico en 15 localidades de la región, esto al tener varios casos positivos de este virus.

Estas comunidades son de los municipios de Acatlán de Pérez Figueroa, Estación Refugio, San Lucas Ojitlán, San Felipe Jalapa de Díaz, Santa María Jacatepec, Bautista Tuxtepec y Santiago Choápam; en donde a su vez se les ha dotado de pruebas rápidas y de insumos contra el covid.

En lo que respecta al municipio de Santiago Choapam, desde pasado 11 de agosto a la fecha, se han reforzado las acciones de vigilancia epidemiológica, ya que se tiene el registro de 10 pacientes con sospecha de SARS-CoV-2 y siete casos confirmados, a los cuales se les da seguimiento puntual; y aunque la mayoría han cursado asintomáticos o con sintomatología en etapa leve no grave; lamentablemente se notificaron dos defunciones, éstos últimos sin evidencia diagnóstica.

En este municipio, además tuvieron que fortalecer las medidas sanitarias en la localidad, así como en los pueblos aledaños, se orientó sobre el adecuado manejo de cadáveres, se distribuyeron 40 litros de cloro, tres mil cubrebocas, batas y gorros desechables para actividades de desinfección al personal de seguridad del Ayuntamiento.

Por ello, se reitera el llamado de la importancia de continuar con el uso correcto del cubrebocas en todo momento, el lavado frecuente de manos con agua y jabón, evitar realizar eventos masivos, como fiestas patronales, que son una característica de la entidad, para que no se presenten nuevos brotes comunitarios.

Y es que se ha detectado que los poblados que actualmente tienen un incremento en los contagios, es porque relajaron las medidas sanitarias y realizaron actividades en las que acudieron muchas personas, subrayó la dependencia.

