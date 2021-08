Diputados no asisten a comparecencias y son suspendidas

-El Presidente de la JUCOPO dijo que se va a revisar los motivos por los cuáles los diputados y diputadas no asistieron

Mario Romero/Jorge Acevedo

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- El jueves se vieron bien los diputados de la fracción parlamentaria de MORENA en la comparecencia del Secretario de Salud, pero la situación cambió este viernes, pues las dos comparecencias que estaban programadas, tuvieron que ser suspendidas pues no había ni siquiera 22 diputados, que es el mínimo para que la comparecencia fuera legal, los funcionarios llamados a comparecer eran el de SINFRA Javier Lazcano y de SEDAPA Gabriel Cué, ambos funcionarios llegaron al recinto legislativo a la hora acordada.

La comparecencia del titular de SINFRA estaba programada a la una de la tarde, el funcionario llegó alrededor de las doce del medio día, los minutos pasaban y los diputados no hacían acto de presencia en la explanada del recinto, a eso de la una de la tarde con 40 minutos, el Presidente de la Mesa Directiva Arsenio Mejía hizo un llamado a los legisladores, dijo que sino se tenía el quórum, la comparecencia sería suspendida.

Esto molestó a las legisladoras del PAN y del PVEM María de Jesús Mendoza y Aurora López Acevedo, quienes se enfrascaron en una discusión con el Presidente de la Mesa, quien argumentando que ya había pasado algo de tiempo y evidenciando la falta de compromiso de los demás diputados y diputadas, declaró suspendida la sesión, aún cuando la legisladora y panista y del PVEM, pedían que dicha audiencia se llevara a cabo.

Pese a esto, el Presidente de la Mesa suspendió la comparecencia, sobre el caso el Diputado Local Ángel Domínguez Escobar comentó que esta situación evidencía que a los legisladores que no asistieron de manera puntual no les interesa escuchar la rendición de cuentas que tenía que dar el titular de SINFRA, sobre todo en materia de las obras que se están realizando con lo 3 mil 500 millones de pesos que aprobó el Congreso del Estado.

A las 3 de la tarde le tocaba el turno al titular de la SEDAPA, quien también llegó al recinto para comparecer ante los diputados, sin embargo una vez más no hubo quórum legal, por lo que también se suspendió la comparecencia, sobre esto el funcionario estatal dijo que es lamentable que no se haya podido llevar a cabo esta rendición de cuentas, pues él llegó en tiempo y forma.

Luego de que se retiró el titular de SEDAPA, el Presidente de la Junta de Coordinación Política Fredie Delfín Avendaño comentó que se va a revisar los motivos por los cuáles los diputados y diputadas no asistieron a ninguna de ambas comparecencias, además dijo que él no estuvo presente en la primera comparecencia debido a que llegó tarde y que se analizará una nueva fecha para que ambos funcionarios rindan cuentas ante el congreso.

De esta manera los legisladores de MORENA que un día anterior si estuvieron y cuestionaron al Secretario de Salud, varios de ellos no llegaron a las comparecencias de este viernes, lo mismo sucedió con los integrantes de la fracción parlamentaria del PRI, pues en ambos días ninguno de ellos asistió.

