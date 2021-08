Contabiliza SSO 627 casos nuevos de COVID-19, 18 decesos y dos mil 668 casos activos

-La Jornada de Vacunación contra COVID-19 y medidas sanitarias, fundamental para reducir contagios

-San Miguel Tenango en la región del Istmo, registra su primer caso de COVID-19

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 19 de agosto de 2021.- Este jueves los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), contabilizaron 627 casos nuevos del SARS-CoV-2 y 18 lamentables decesos, que suman 62 mil 269 contagios acumulados y cuatro mil 377 defunciones, también hay dos mil 668 personas cursando con el virus activo de la enfermedad.

En este sentido, la dependencia pidió la participación activa de la población y autoridades de los 570 municipios, para frenar esta tercera ola de contagios que se ha caracterizado por un ascenso sostenido, y aún se espera la cúspide.

Además, los SSO precisaron que, aunque la tasa de letalidad ha tenido una discreta tendencia hacia la baja, los casos activos han rebasado los reportados en las dos olas previas, con picos máximos de hasta dos mil 810 personas que cursan la patología respiratoria en fase de alta transmisibilidad.

La institución señala la importancia del avance en la Jornada Nacional de Vacunación contra la COVID-19 en la entidad, así como mantener las medidas sanitarias para limitar la transmisión del virus SARS-CoV-2, entre ellas el uso correcto del cubrebocas, mantener la sana distancia de 1.5 metros, el lavado de manos con agua y jabón o ponerse alcohol en gel al 70%.

Y es que los 627 casos nuevos, se distribuyen en 105 municipios, siendo Oaxaca de Juárez el que ocupa el primer lugar con 118 casos, seguido de San Juan Bautista Tuxtepec 44, Santa Cruz Xoxocotlán 37, Santa Lucía del Camino 27, Ciudad Ixtepec 25, Huajuapan de León 22, Juchitán de Zaragoza y Santo Domingo Tehuantepec 20 cada uno, Santa María Huatulco 19, Miahuatlán de Porfirio Díaz y Salina Cruz 15 cada uno.

En tanto, Santa Cruz Amilpas 14, Villa de Zaachila 11, Santa María Atzompa 10, San Antonio de la Cal, San Jacinto Amilpas, Santiago Juxtlahuaca, Santiago Pinotepa Nacional nueve cada uno, el resto de ocho a un solo caso. Este día el municipio de San Miguel Tenango en la región del Istmo, registra su primer caso por COVID-19.

La institución destacó que hay 17 nosocomios que están al 100% de su capacidad, lo que ha ocasionado que la ocupación global de la red hospitalaria del Sector Salud sea del 68.3%, pues de las 495 camas destinadas para atender a pacientes con esta enfermedad, hay 338 ocupadas y 157 libres. Las Jurisdicciones Sanitarias de Tuxtepec y Valles Centrales, presentan un 86% y 69.4% de saturación respectivamente.

Por Jurisdicción Sanitaria, Valles Centrales contabiliza 38 mil 215 casos confirmados y dos mil 22 defunciones, Istmo siete mil 876 casos confirmados y 932 defunciones, Tuxtepec cuatro mil 350 casos confirmados y 386 defunciones, Costa cuatro mil 689 casos confirmados y 364 defunciones, Mixteca cinco mil 61 casos confirmados y 435defunciones, Sierra dos mil 78 casos confirmados y 238 defunciones.

El grupo de edad que presenta el mayor número de mortalidad, son los de 65 y más años con dos mil 39, seguido de 50 a 59 con 946 personas fallecidas, de 60 a 64 con 623 y de 25 a 44 años con 431; del total de pérdidas de vidas humanas a causa de este coronavirus, dos mil 810 son hombres y mil 567 mujeres, las comorbilidades asociadas son en primer lugar la hipertensión arterial, seguida de diabetes, obesidad e insuficiencia renal.

Cabe recordar que hay ocho centros de valoración de primer contacto en la zona conurbada como es el caso del Hospital General de Zona 1 del IMSS, el Hospital Regional Presidente Juárez del ISSSTE, Hospital General “Doctor. Aurelio Valdivieso”, Centro de Salud Urbano 1, Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, Hospital de la Niñez Oaxaqueña, Hospital General de la Mujer y Niño Oaxaqueño, así como, el Hospital General de San Pablo Huixtepec. Ante cualquier emergencia marcar al 911.

