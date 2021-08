Agreden “huevazos” a titular de SEDAPA por corregir proyecto a manifestantes

-Luego de que fuera suspendida la comparecencia por falta de quorum, este se acerco a atender a los manifestantes, sin embargo le respondieron lanzándole huevos.

Mario Romero/Jorge Acevedo

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- Luego de que se canceló la comparecencia del titular de la SEDAPA Gabriel Cué Navarro ante el pleno del Congreso del Estado, este se acercó a una organización que se estaba manifestando para exigir solución a sus demandas que tienen que ver con el tema de la ganadería, sin embargo al no tener una respuesta le aventaron huevos y estiércol.

En el diálogo que tuvo el titular de SEDAPA con los manifestantes, mencionó que están pidiendo un recurso de 8 millones de pesos, sin embargo el proyecto no está bien sustentado, pues de lo contrario no se puede tener acceso a los recursos para atender sus peticiones, asimismo indicó que hace 3 días se reunió con él para explicarle la situación.

Por su parte el médico veterinario Oscar Adán Olvera, reconoció que le pidieron que subsanara dichos detalles, sin embargo reclamó que le dieron un plazo de 3 días para hacerlo, incluso el manifestante dijo que le pidieron que el día lunes entregara los documentos.

Oscar Adán Olvera dijo que este proyecto lo han estado impulsando desde hace dos años y no han tenido solución, en respuesta el titular de la SEDAPA le dijo que él no tiene 2 años en la Secretaría, sin embargo esto no quiere decir que no le esté dando la atención que se requiere, al no quedar conforme, uno de los manifestantes empezó a lanzar huevos al Secretario, a las personas que lo acompañaban y a los reporteros que cubrían la nota.

Ante la agresión, todos se replegaron del acceso principal y el Secretario se retiró del recinto legislativo, en el trayecto señaló que es lamentable que los manifestantes hayan reaccionado de esa manera, sobre todo cuando se les ha dado la atención.

Es importante mencionar que estas personas llegaron para manifestarse durante la comparecencia del titular de SEDAPA ante el congreso, sin embargo al ser cancelada la comparecencia por falta de quórum, Cué Navarro decidió ir a atenderlos y al no tener una respuesta a su petición, empezaron a agredirlo lanzándole “huevazos”.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario